Управление красноярскими домами назвали «передовым»

Красноярский «Жилфонд» принял участие в ежегодном всероссийском форуме «Система управления жилищным фондом России», который проходил в Москве 20 по 21 апреля. Участники форума высоко оценили опыт Красноярска и назвали его «передовым».

На одной площадке собрались более 250 делегатов из всех регионов Российской Федерации и более 20 опытных экспертов, выступивших с докладами по наиболее актуальным вопросам. Городскую управляющую компанию представляла заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд» по правовым вопросам Татьяна Дидковская.

На дискуссионной площадке по теме: Комплексные программы развития управляющих организаций: социальные инновации и устойчивое развитие, Татьяна Дидковская рассказала о работе Городской управляющей компании в Красноярске, в частности опыте взаимодействия «Жилфонда» с коммерческими организациями и работе с населением. В качестве примера были приведены: соглашение подписанное между ООО ГУК «Жилфонд», ПАО «Ростелеком» и ООО «Ланит-Сибирь» о намерениях реализации инвестиционного проекта «Безопасный дом». Согласно соглашению, видеокамерами планируется оборудовать почти 2 000 домов во всех районах города. Также для информирования жителей компания выпускает собственную газету и реализует проект «Школа управдома», направленный на обучение председателей советов многоквартирных домов.

«Главная задача обучающего курса — обменяться опытом в части управления домами, чтобы в дальнейшем сократить время на разрешение возникающих вопросов. Вместе с преподавателями управдомы разбирают конкретные задачи, детально изучают проблемы и разрабатывают решения. Преподают в „школе“ практикующие специалисты ГУК „Жилфонд“. Также мы приглашаем на наши площадки представителей администрации города, регоператора по капитальному ремонту и других», — пояснила заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд».

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Участники дискуссионной площадки высоко оценили опыт Красноярска и назвали его «передовым». Директор Центра корпоративной социальной ответственности Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Светлана Герасимова отметила важность работы компании в соответствии с лучшими международными стандартами и необходимость развития политик, практик и процедур управления по направлениям ответственного взаимодействия с потребителями и развитием местных сообществ.

«Чем глубже деятельность компании укоренена в социум, чем больше она развивает практики взаимодействия с заинтересованными сторонами и жители в регионе присутствия поддерживают её деятельность, тем устойчивее и долгосрочнее будет стратегия развития такого бизнеса. Комплексные проекты, объединяющие деятельность власти, бизнеса и населения становятся драйверами территориального развития», — добавила Светлана Герасимова.