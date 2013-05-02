В Красноярском крае сократились вредные выбросы в атмосферу

Большинство загрязняющих выбросов в Красноярском крае не доходит до атмосферы, сообщили 2 мая в пресс-службе Красноярскстата.

По данным статистиков за прошлый год, выбросы загрязняющих веществ осуществляли 22,4 тыс. стационарных источников — Красноярскстат подсчитал всех «загрязнителей», включая индивидуальных предпринимателей. Все вместе они произвели 8,6 млн тонн загрязняющих веществ, но лишь 2,3 млн тонн попали в атмосферный воздух — это на 4,5 % меньше, чем в 2015 году.

2,2 млн тонн выбросов, или 95,1% от общего количества попавших в атмосферный воздух, имели газообразную или жидкую формы.

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«Уловлено и обезврежено 6,28 млн тонн загрязняющих веществ — 72,7 % от общего объема загрязняющих веществ. Из них утилизировано, то есть возвращено в производство и использовано для получения товарного продукта или реализовано на сторону, 5,56 млн тонн, или 88,4 %», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, за прошлый год в Красноярске 24 раза вводили «режим черного неба», а всего он действовал в течение 58 суток. В этом году ученые планируют создать математическую модель загрязнения воздуха, которая позволит выявлять источники загрязнения.