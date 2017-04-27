Красноярск снова накрыло дымом

Красноярск снова затянуло дымом — горожане жалуются на запах гари, который чувствовался с утра в разных районах города — от Северного до Академгородка. На улицах столицы региона заметна серая дымка.

Предполагается, что задымление стало следствием природных пожаров, бушующих в Сибири: огонь охватил лес, траву и отходы. Как сообщалось ранее, экологи уже призвали ввести режим ЧС в территориях, где воздух испорчен продуктами горения.

Режим НМУ в городе не объявлен, но ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Публикация от #СЕТЕВОЙ_КУЛЬТ (@fiolinochka) Апр 27 2017 в 10:17 PDT

Леса же горят в разных районах вокруг краевого центра — и на востоке, и на западе, и на юге. Так, по оперативной информации Лесопожарного центра на 10 утра 28 апреля, в крае зарегистрировано 36 лесных пожаров — в Богучанском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском, Нижнеингашском, Иланском, Березовском, Новоселовском, Балахтинском, Емельяновском, Манском, Партизанском, Саянском, Рыбинском, Краснотуранском, Идринском, Каратузском и Ермаковском районах. Площадь возгорания — 342 га. 5 пожаров локализованы, в тушении участвуют более 340 человек и 60 единиц техники.

Публикация от Анна Фирсова (@anytafirsova) Апр 27 2017 в 4:58 PDT

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет», — добавили в ведомстве. По предварительной информации, в большинстве случаев лесные пожары возникли по вине местных жителей.

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Напомним, 20 апреля в Красноярском крае введен особый противопожарный режим. Категорически запрещено сжигать сухую траву и разводить костры на землях сельхозназначения, территории населенных пунктов, садоводческих и дачных организаций. Тем не менее вчера серьезные палы возникли как в самом Красноярске — у плодово-ягодной станции и в районе Нанжуль-Солнечного, так и в районах. Например, в Манском районе выгорело несколько дачных домиков, в которых проживали люди.