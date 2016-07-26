На трассе грузовик насмерть сбил незаметного мотоциклиста

На трассе в Красноярском крае грузовик сбил молодого мужчину, который стоял в темноте возле мотоцикла. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло накануне вечером в Иланском районе, на федеральной автодороге М-53 «Байкал».

По предварительным данным, 33-летний мужчина находился на проезжей части возле своего мотоцикла «Иж-Ю5». В какой-то момент на него наехал автомобиль Mitsubishi Fuso, которым управлял 35-летний житель Канска.

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«Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Как уже установлено, знак аварийной остановки выставлен не был, в момент ДТП на мотоцикле были выключены габаритные огни, а сам мотоциклист был в темной одежде без световозвращающих элементов. В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств происшествия, в ходе которого будет установлена степень вины участников», — рассказали в ГИБДД.