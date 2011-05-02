Мэр поблагодарил красноярцев за уборку города

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов выразил благодарность неравнодушным горожанам, которые в минувшую субботу приняли участие в масштабной уборке краевого центра. Напомним, 29 апреля в Красноярске прошел общегородской субботник. На уборку магистралей, парков, скверов, общественных пространств, придомовых территорий вышло более 80 тысяч человек.

Сегодня на селекторном совещании Акбулатов поблагодарил всех красноярцев, которые приняли участие в субботнике: «Отрадно, что на улицы города, несмотря на дождливую погоду, вышли и молодёжь, и наши уважаемые ветераны, и молодые семьи. По доброй традиции самое активное участие в субботнике приняли коллективы предприятий и организаций города. Я благодарю каждого красноярца за активную жизненную позицию, за готовность не словом, а делом подтверждать любовь к родному городу».

Материалы по теме «Лес как свинарник»: жителей Академгородка призвали убраться около домов

Так же мэр отметил, что работа по наведению порядка должна быть продолжена:

«Основная задача — своевременно убрать и утилизировать собранный мусор, потому что это, в первую очередь, уважение к людям, которые приняли участие в уборке города. Эта работа должна быть выполнена максимум в течение недели. Также особое внимание прошу уделить уборке улиц: Тельмана, Забобонова, Тотмина, Попова, Караульная, Рейдовая, 26 Бакинских комиссаров, Семафорная, 9 мая, Воронова... Необходимо также усилить работу по наведению порядка на городских погостах. Привести в надлежащий вид территорию возле моста „777“, въезды в город со стороны Енисейского тракта и Северного шоссе».

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы глава города поручил активизировать работы по замене бордюрного камня, ямочному ремонту, посадке деревьев и кустарников, запуску 29 фонтанов, обслуживанием которых занимаются специалисты МП «Управление зеленого строительства».