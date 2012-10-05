Лето придет в Красноярск в середине мая

С 15 мая в Красноярск придет лето, пообещала 2 мая ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

Май, по прогнозам синоптиков, должен стать шестым по счету месяцем в ряду (с декабря прошлого года), отметившимся положительной аномалией. Средняя температура по месяцу составит +10 ... +11 °С, что на 1-2 градуса выше нормы. Осадков ожидается достаточно много, но в пределах нормы — 40-45 мм. Первая половина месяца ожидается дождливой — осадки будут идти чуть ли не каждый день. В среду и четверг возможен будет небольшой снег и мокрый снег, а затем, до 15 мая будут идти дожди. Вторая половина месяца будет более сухая.

Два ближайших дня будут прохладными, на 2-5 градусов ниже нормы — ночами столбики термометров будут показывать +2... −3 °С, а днем воздух прогреется лишь до +5 ... +10 °С.

«Начиная с пятницы и ориентировочно до 14-15 мая температурный фон начнет повышаться, при этом осадки сохранятся в виде дождя, практически ежедневно, погода будет неустойчивой. Температурный фон ночной +3 ... +8 °С, дневной +12 ... +17 °С. 6 и 10 мая мы ожидаем кратковременные повышения температуры до +20 ... +25 °С», — отметила Оксана Сальникова.

На День Победы синоптики в этом году не прогнозируют снег, как в прошлом году, но не исключают, что может пойти дождь. Прогнозируемая на этот день облачность может стать препятствием для того, чтобы увидеть обещанные красноярцам военные самолеты во время праздничного шествия. Однако температура будет достаточно теплой — около +6 ... +8 °С ночью и +14 ... +16 °С днем.

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Со второй половины месяца в город придет лето. Осадки в этот период если и будут, то не каждый день. Ночью температура не будет опускаться ниже +5 ... +10 °С, а днем воздух прогреется до +20 ... +25 °С. «Уже с 15 числа ориентировочно ожидаем, что у нас среднесуточная температура устойчиво перейдет через +10 °С, что обозначает начало летнего сезона», — пояснила Оксана Сальникова.

Стоит отметить, что закончившийся апрель был теплым, но не рекордным. В Красноярске температура была выше нормы более чем на 4 °С, которая составляет для этого месяца +1,3 °С, а осадков выпало лишь немногим выше нормы — 33 мм вместо 30.