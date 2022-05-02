В Красноярске горит недостроенный «дворец» (видео)

На ул. Караульной в Красноярске горит кровля недостроенного «дворца», сообщили 2 мая очевидцы происшествия.

Пожар заметили около получаса назад на ул. Караульная, в районе дома на ул. Линейная, 122, и заправочной станции на ул. Караульная, 80, — в этом месте расположено недостроенное трехэтажное здание, которое местные жители из-за его архитектуры называют «дворцом». По словам автора появившегося в социальных сетях видео, сообщение к пожарным поступило от полицейских.

«Экипаж ДПС ехал мимо и передал информацию пожарным, а также проинструктировал рабочих, чтобы предприняли правильные действия в данной ситуации. Они открыли ворота и были готовы к приезду пожарного расчёта. Экипаж ДПС находится на месте», — написал автор видео.

В пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» рассказали, что заметившим пожар сотрудником был сам командир взвода полка ДПС майор полиции Диомид Арне. После того как были вызваны сотрудники пожарной охраны, полицейский организовал движение, вручную разруливая транспортные потоки и пресекая попытки «зевак» бросить авто на проезжей части и снять происходящее на видео.

В настоящее время, по данным сотрудников МЧС России площадь пожара составляет около 350 кв. метров. На месте работают пожарные, которые пока вынуждены подвозить воду к месту пожара, так как рядом нет пожарного гидранта. Из здания пожарные вывели 17 рабочих, ни один не пострадал.

Обновлено: В 17:14 пожар был локализован на площади в 500 кв. метров