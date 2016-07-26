На Партизана Железняка страшный пожар уничтожил павильоны (видео)

В Красноярске на остановке «Зенит» сгорел ряд торговых павильонов, сообщили очевидцы в социальных сетях. Пожар на ул. Партизана Железняка, на стороне по направлению в центр города, начался ранним утром 28 апреля.

В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 5:07 утра, через 6 минут первые пожарные прибыли на место. В этот момент горели два павильона, обшитых сайдингом, была угроза распространения огня. В 5:42 пожар ликвидировали. Всего сгорело 3 павильона на площади около 200 кв. м. Очевидцы уточнили, что выгорели все ларьки, кроме павильона с микрозаймами.

Интернет-пользователи не исключили, что пожар произошел не случайно. По предварительным данным МЧС, причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Травм никто из людей в результате случившегося не получил. Всего на месте работали 5 смецмашин и 16 человек.