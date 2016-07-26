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ВТБ запустил комплексную программу для акционеров
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ВТБ запустил комплексную программу для акционеров

2 мая 17:59
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Банк ВТБ разработал специальную программу для акционеров, которая включает в себя комплексное предложение финансовых услуг на льготных условиях.

В рамках программы при условии соответствия требованиям по размеру пакета акций акционерам банка ВТБ предоставляются следующие привилегии:

  • по вкладам установлена максимальная доходность независимо от суммы внесенных средств. При оформлении вкладов в дистанционных каналах действуют повышенные ставки;
  • по кредитным картам «Низкий процент» и «Карта +» скидка 3 % в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;
  • скидки до 6 % по ставкам на кредит наличными в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;
  • ставка по рефинансированию кредитов 14,9 %;
  • скидка 70 % от действующих тарифов на пользование сейфовыми ячейками;
  • бесплатное обслуживание первого года в рамках пакета «Высота» и прочие привилегии.
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Кроме того, акционерам банка ВТБ доступны страховые продукты компании ВТБ Страхование на специальных условиях. Скидка распространяется на ряд программ, а также на страховые полисы для выезжающих за рубеж.

Василий Титов, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, отметил: «Мы подготовили для акционеров ВТБ комплексную программу, в рамках которой постарались предложить максимально выгодные условия и привилегии. Надеюсь, что наше предложение будет по достоинству оценено акционерами».

Программа рассчитана для акционеров ВТБ, обладающих пакетом обыкновенных акций свыше или равным 1,5 миллионам обыкновенных акций.

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