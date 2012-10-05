Водитель иномарки сбил пешехода и увез в неизвестном направлении (видео)

Красноярские интернет-пользователи обсуждают странное ДТП с участием пешехода на правобережье города. Инцидент, который произошел вечером 2 мая, запечатлела камера уличного наблюдения — на кадрах видно, что водитель иномарки сбил пешехода и увез его с собой.

Это случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», перед поворотом на ул. Кольцевая. Водитель черной иномарки, двигавшийся в среднем ряду, не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Человек упал на дорогу, водитель вышел, помог ему, но уже через минуту после наезда посадил в машину и увез в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе пешехода пока неизвестно.

В ГИБДД Newslab.ru пояснили, что у них на данный момент нет информации о том, что в результате этого ДТП кто-то пострадал.

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Интернет-пользователи принялись активно обсуждать, почему водитель не вызвал полицию и куда же повез пешехода — в больницу, домой или еще куда-то. Некоторые усомнись в порядочности автомобилиста, решив, что он мог навредить пешеходу еще больше. Другие высказали мнение, что и пешеход может повести себя непредсказуемо — например, через несколько дней обратиться за медицинской помощью, и водителя накажут за оставление места ДТП.