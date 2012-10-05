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Маленькая красноярка стала «Юной Мисс Россия»
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Маленькая красноярка стала «Юной Мисс Россия»

3 мая 11:07
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Маленькая модель из Красноярска стала обладательницей титула «Юная Мисс Россия-2017». Финал конкурса, в котором участвовали 85 детей из разных городов России, состоялся 1 мая в Москве.

Все дети были разделены по возрастным номинациям. 6-летняя красноярка Кристина Каницкая стала обладательницей титула в своей возрастной категории — младшей. Отметим, мама юной мисс является продюсером красноярской модельной школы, где и обучалась девочка.

Конкурс
Фото: vk.com/creative__models
Конкурс
Фото: vk.com/creative__models

«На конкурсе красоты „Юная Мисс Россия-2017“ сразу несколько воспитанниц красноярской школы красоты и моды Creative Models завоевали высшие призовые награды. По итогам конкурса красноярские девочки получили титул „Юная Мисс Россия-2017“ и четыре высших Гран-при конкурса в разных возрастных категориях», — похвастались в модельном агентстве.

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