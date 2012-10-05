Маленькая красноярка стала «Юной Мисс Россия»

Маленькая модель из Красноярска стала обладательницей титула «Юная Мисс Россия-2017». Финал конкурса, в котором участвовали 85 детей из разных городов России, состоялся 1 мая в Москве.

Все дети были разделены по возрастным номинациям. 6-летняя красноярка Кристина Каницкая стала обладательницей титула в своей возрастной категории — младшей. Отметим, мама юной мисс является продюсером красноярской модельной школы, где и обучалась девочка.

«На конкурсе красоты „Юная Мисс Россия-2017“ сразу несколько воспитанниц красноярской школы красоты и моды Creative Models завоевали высшие призовые награды. По итогам конкурса красноярские девочки получили титул „Юная Мисс Россия-2017“ и четыре высших Гран-при конкурса в разных возрастных категориях», — похвастались в модельном агентстве.