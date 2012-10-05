Следователи начали проверку сообщения о падении ребенка с аттракциона

Следователи проверяют сообщения о происшествии в Центральном парке.

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Напомним, 4 июня очевидцы сообщили о том, что с одного из аттракционов в воду упал маленький ребенок. Остановить механизм сразу не получилось, потому что оператор в этот момент находился около соседнего аттракциона. Малыш не пострадал, но для его осмотра вызывали скорую помощь. В дирекции парка информацию не подтвердили, но пообещали проверить сообщение.

Сегодня историей заинтересовались в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и начали проверку. Возбудят ли уголовное дело станет ясно после ее завершения.