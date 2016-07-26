Жители ул. Менжинского пожаловались на неделями ждущий вывоза мусор

Около месяца в Железнодорожном районе Красноярска не увозят мусор, собранный в мешки во время уборки территории, об этом 3 мая рассказали сами жители.
Как рассказали жильцы домов, расположенных на ул. Менжинского, уже несколько недель на пешеходной части улицы и газоне скапливается мусор. Жители утверждают, что это последствия уборок, которые провели еще в начале апреля работники школы, детского сада и коммунальных служб, обслуживающих район.
«Как снег сошел — провели уборку, но мусор в мешках так и остался. После субботника, мешков добавилось, но никто так и не приехал забрать», — рассказала одна из жительниц района. При этом женщина отметила, что весь мусор, собранный во дворах, оперативно вывезли управляющие компании.
«Осенью прошлого года департамент городского хозяйства Красноярска, а может администрация Железнодорожного района, а может УЗС, решили, что вот этот клочок земли рядом с домом 14а по ул. Менжинского — идеальное место для сбора мусора с соседних участков. Где бы ни отпиливали ветки, ни собирали старую траву, сваливают сюда. И не убирают», — рассказала еще одна жительница района.
По ее словам, представители УК ответили, что это не их территория, а обращения в службу 005 и администрацию района не помогли ускорить вывоз мешков.
В службе 005 Newslab.ru сегодня заверили, что заявку приняли, и пообещали принять меры по своевременной уборке.