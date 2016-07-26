Цех с бочками спирта и поддельной водкой нашли в промзоне Красноярска (видео)

В промзоне Красноярска нашли почти 2 тыс. бутылок поддельного алкоголя. Как рассказали 3 мая в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», в Ленинском районе полицейские нашли цех по розливу алкоголя.

Сперва они остановили автомобиль, в котором перевозили поддельную алкогольную продукцию — 1834 бутылки. Владелец машины признался, что купил их в промзоне на складе и точно знал, что это подделка, а не лицензированная продукция. «Заработать хотел», — пояснил он.

На самом складе оперативники обнаружили оборудование для розлива алкогольной продукции, почти 400 литров этилового спирта, 144 бутылки водки различных наименований, маркированных поддельными акцизными марками, а также пустые бутылки водки с признаками подделок, пакеты, коробки, дозаторы и крышки. Товар направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что вся изъятая продукция является поддельной.

Мужчина, который находился на складе, рассказал, что для производства используется этиловый спирт, который разводится в бочках, а затем разливается в бутылки. Контроль за тем, какой крепости получается смесь, осуществляется при помощи спиртометра. Что касается поддельных акцизных марок, мужчина объяснил, что самостоятельно их не изготавливает, а пользуется бутылками, купленными на пунктах приема стеклотары.

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«В настоящее время в отношении организаторов производства контрафактного алкоголя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — пояснили в пресс-службе.