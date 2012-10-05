Поваленные снегом огромные деревья сделали непроходимой дорогу на «Столбах»

Из-за ночного снегопада в красноярском заповеднике «Столбы» рухнули около 20 деревьев. Как рассказали в пресс-службе заповедника, в низинах под тяжестью мокрого снега обломились ветки и деревья, некоторые из них — прямо с корнем.

Многочисленным завалам подверглась главная Лалетинская дорога к Центральным «Столбам»: она стала полностью непроезжей и местами — непроходимой. Инспекторы заповедника оперативно устранили последствия снегопада — до обеда с экологических троп и центральной дороги они убрали аварийные деревья, которые угрожали упасть на проходящих мимо туристов. В настоящее время проезд для служебного и экскурсионного транспорта снова открыт.

Материалы по теме Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май Как Красноярск за ночь снегом завалило

«Напомним, в прошлом году еще больший по своим разрушительным масштабам снегопад прошел в ночь на 9 мая. В некоторых местах было поражено до 20 % деревьев, большинство троп подверглись труднопроходимым завалам, имелись значительные разрушения на настильных экологических маршрутах. Тогда у госинспекторов заповедника ушло несколько дней на проведение мероприятий по ликвидации опасных последствий стихийного бедствия», — рассказали в пресс-службе.