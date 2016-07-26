Для красноярских детей открывают кружки и секции в шаговой доступности

В Красноярске при школах и детских садах открываются кружки и секции в формате шаговой доступности, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Всего в краевой столице функционирует 20 центров дополнительного образования, однако специализированные учреждения есть далеко не во всех микрорайонах. Зачастую детям приходится ездить в разные районы города. Эту проблему решают школы и детские сады.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова рассказала:

«Практически во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях есть как платные, так и бесплатные дополнительные дисциплины. До настоящего момента их посещали учащиеся конкретного образовательного учреждения. Однако действующие нормы не запрещают школам и детским садам проводить платные занятия для всех желающих. Для ребятишек — это дополнительная возможность посещать занятия по интересам, ведь если конкретной дисциплины нет по месту учёбы ребёнка, её можно найти в соседнем учреждении. Школы и садики, в свою очередь, могут расширить спектр преподаваемых дисциплин, принять на работу педагогов, получить дополнительные средства на развитие учреждений. Решение о проведении занятий для всех желающих каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно. Однако родители могут уточнить в школах и детских садах перечень функционирующих кружков и предложить сделать занятия „открытыми“».

Кружки и секции в детских садах и школах имеют фиксированную стоимость. Расценки же у коммерческих образовательных центров отличаются, отмечают в управлении образования, в разы. Так, например, стоимость одного урока хореографии в группе до 6 человек обойдется в 90 рублей, занятие по робототехнике в группе до 10 человек будет стоить 79 рублей. Услуги оказывают на договорной основе между родителями и образовательным учреждением, в документе указываются сроки проведения занятий, их наименование, частота проведения, стоимость и порядок оплаты. Оплата дополнительных занятий производится на основании платёжной квитанции, а средства поступают на счёт образовательного учреждения.

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Помимо прочего, некоторые детские сады города сделали свои бассейны общедоступными. Причиной тому стала низкая загруженность — бассейны в большинстве случаев задействованы лишь на 10-15 %. Стоимость посещения одного занятия в бассейне при детском саду обойдет в 85 рублей, а месячный абонемент — около 700.

Добавим, при детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования работает более 2 тысяч кружков, спортивных секций и творческих объединений. Внеурочное образование детей ведётся по 6 направлениям, среди них техническое, эколого-биологическое, туристическое, спортивное, культурологическое, художественное.