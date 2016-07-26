Красноярские подростки признались в жестокой расправе над таксистом

Двое 15-летних красноярских подростков и их 19-летний приятель сознались в жестокой расправе над таксистом, а также серии разбойных нападений и краж. По данным следователей, большинство из тяжких и особо тяжких преступлений обвиняемые совершили в период с 4 апреля по 23 мая 2016 года в Ленинском и Кировском районах.

Ночью 23 мая в ходе очередного разбойного нападения старший из злоумышленников ударил ножом в шею 40-летнего водителя такси, причинив ему смертельное ранение. Они хотели угнать автомобиль, но после неудачной попытки старший из подельников, желая скрыть следы преступления, сжег машину. В эту же ночь злоумышленников задержали и заключили под стражу.

Сегодня в ГСУ СК по краю сообщили о завершении расследования и передаче уголовного дела с обвинительным заключением в суд. Всего в ходе следствия провели более 50 экспертиз, включая психолого-психиатрические, биологические, трасологические, оценочные, дактилоскопические и пожарно-технические.

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«В ходе предварительного следствия обвиняемые давали противоречивые показания об обстоятельствах совершенных преступлений, пытаясь преуменьшить собственную роль, однако органы предварительного следствия собрали неопровержимые доказательства, изобличающие каждого из них. В результате все обвиняемые полностью признали свою вину в совершенных преступлениях. По результатам проведенных амбулаторных комплексных психолого-психиатрических судебных экспертиз все обвиняемые признаны вменяемыми», — пояснили в управлении.