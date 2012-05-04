Несколько машин разбились на обледенелых красноярских дорогах

Очевидцы сообщили о 9 разбившихся машинах на обледенелой дороге у Шинного моста в Красноярске. Информация о массовом ДТП, которое произошло вечером 3 мая, появилась в социальных сетях.

По данным интернет-пользователей, ДТП спровоцировал автомобиль Honda Accord, который въехал в Honda Civic, а эта иномарка якобы врезалась в «Жигули». «После этого проезжавшие мимо авто устроили ещё два ДТП», — пояснили очевидцы, которые и выложили в сеть фотографии разбитых машин. Они также отметили, что в этом месте было очень скользко и в некоторых случая не спасала даже зимняя резина.

Однако в ГИБДД опровергли информацию о массовом ДТП. По данным дорожной полиции, участниками аварии стали две «Хонды», а ДТП оформили аварийные комиссары. В полиции рассказали, что остальные машины, которые сняли очевидцы, не имеют прямого отношения к аварии. Там предположили, что это могли быть приятели и знакомые разбившихся водителей или же просто очевидцы, которые проезжали мимо и решили остановиться.

Добавим, вечером в среду на обледенелых дорогах в других районах города произошло еще несколько аварий. Так, очевидцы сообщили о ДТП на мосту через Качу на ул. Белинского. По их данным, ВАЗ выехал на встречку и врезался в Toyota Wish, в которую потом въехала Toyota Land Cruiser.

В ДТП пострадали только машины.