Депутатам дадут больше полномочий по контролю за чиновниками

Поправки в закон о российских парламентариях повысят эффективность управления в стране и упорядочат работу исполнительной власти, считает представитель Красноярского края в Государственной Думе РФ, член фракции ЛДПР Сергей Натаров.

Напомним, на этой неделе спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение законопроект, изменяющий законы «О статусе члена СФ и депутата Госдумы» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Депутат ГД Сергей Натаров пояснил, что изменения призваны повысить, с одной стороны, статус российского парламентария, с другой — информированность региональных властей о работе федеральных органов в территориях. В итоге это повлияет на эффективность взаимодействия между органами власти.

«Теперь руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти будут обязаны отчитываться перед депутатами законодательных собраний. На трибуну ЗС края можно будет пригласить федерального инспектора, руководителя Росприроднадзора, многих других руководителей федеральных структур для отчета перед депутатами», — отметил парламентарий.

По его словам, это поможет сформировать единый механизм представления информации о работе федеральных структур в представительные органы регионов и «наведет порядок» в кабинетах чиновниках разных уровней.

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«Статусу парламентария будет способствовать и то, что отныне депутаты Госдумы и члены Совета Федерации будут иметь право на первоочередный прием не только у руководителей органов власти, но и в Совете безопасности, Администрации президента, Госсовете и прочих структурах», — добавил Сергей Натаров.

Отметим, законопроект уже отправлен на рассмотрение профильного комитета Госдумы.