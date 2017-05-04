За костер в лесу предложили штрафовать на миллион

В России предложили штрафовать за пожары в лесах на миллион, сообщает издание «Парламентская газета».

Существующие штрафы федеральные парламентарии называют недостаточными: сейчас гражданин за разведение костра заплатит 1,5 тыс. рублей, а при введении особого противопожарного режима штраф поднимается максимально до 4 тыс. рублей.

Авторы предложения в СФ считают, что штрафы должны быть такими, чтобы люди боялись нарушать закон, а сегодняшние суммы никого не пугают. За пал травы, розжиг костров с нарушением пожарной безопасности для физлиц предлагается установить штраф вплоть до 1-3 миллионов. Сейчас максимальный штраф для юридических лиц, допустивших пожар, составляет 500 тыс. — 1 млн рублей.

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Другие эксперты отмечают, что повышать наказание следует не для обычных людей, а для арендаторов леса, которые обеспечивают слабый контроль за пожарной безопасностью, а в некоторых случаях сами устраивают эти пожары. Среди «радикальных» предложений — вернуть весь лес в госсобственность и установить за пожары персональную ответственность чиновников — вплоть до тюремного заключения.

При этом издание отмечает, что в последние годы на одного лесника приходится по 55 тыс. гектаров леса — их количество сократилось со 160 тыс. до 32 тыс. человек. Обязанности по профилактике пожаров и борьбе с их последствиями возложены на регионы, но у них не хватает средств. Поэтому сенаторы высказались за то, чтобы правительство увеличило финансирование этого направления.