Властям грозит уголовная ответственность после уничтожившего жилье травяного пала

После пожара в Манском районе, в ходе которого сгорело 18 домов, следователи начали проверку действий местных властей.

Напомним, 27 апреля в деревне Белогорка сгорело 18 домов, из них восемь жилых и десять дачных. Без жилья остались 12 человек. Выяснилось, что пожар произошел из-за пала, который устроил на своем поле местный фермер. В отношении 70-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело. Пострадавшие грозили устроить самосуд над фермером, но благодаря вмешательству полицейских расправу удалось предотвратить.

В свою очередь следственные органы СК РФ по Красноярскому краю выясняют, не было ли в действиях представителей Шалинского сельсовета признаков халатности, выразившейся в необеспечении мер пожарной безопасности населенного пункта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Родственники погорельцев из Белогорки рассказали в соцсети, что местные власти выделили им материальную помощь — 10 тыс. рублей на семью, а также предоставили номер в гостинице и набор продуктов. Однако затем им якобы предложили составить списки сгоревшего имущества и приложить к ним чеки. Это условие вызвало у людей недоумение: «Чеки? Откуда их взять? Все сгорело! Как нам быть сейчас, и ума не приложим», — написала в сети сестра пострадавшей от пожара женщины.

Добавим, распоряжением правительства Бурятии и Иркутской области выделены средства из резервного фонда на ликвидацию последствий природных пожаров. Красноярскому краю, судя по документу, субсидии не досталось.