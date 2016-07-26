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Тяжелый «Ленд Крузер» провалился в яму на Взлетке
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Тяжелый «Ленд Крузер» провалился в яму на Взлетке

4 мая 13:55
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На красноярской Взлётке тяжелый внедорожник застрял в провалявшемся асфальте. Инцидент произошел сегодня днем на ул. Октябрьская, напротив парка 400-летия города.

Со слов очевидцев, асфальт провалился в тот момент, когда по нему ехал автомобиль Toyota Land Cruiser. Как видно на фотографиях из социальных сетей, машина оказалась в яме передним правым колесом.

Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp

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Однако некоторые интернет-пользователи отметили, что в этом месте «уже давно такие ямы и все их обычно объезжают». Те, кто все же считает, что асфальт провалился именно во время движения, посочувствовали водителю и предположили, что с легкой машиной такого не случилось бы.

В ГИБДД рассказали, что сотрудники ДПС выехали на место для оформления происшествия.

Позже в полиции уточнили, что перед КЭФом этот участок пути обследовали и ям там не было, то есть яма, в которую провалился внедорожник, «свежая». Сегодня же полицейские намерены выдать предписание департаменту городского хозяйства об устранении недостатков на проезжей части.

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