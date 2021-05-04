Красноярцы подняли на смех странную уборку остановки десятком рабочих (видео)

Красноярцы подняли на смех малоэффективную уборку центральной дороги от снега лопатами. Инцидент произошел вчера утром возле остановки на ул. Белинского — именно ее и пытались очистить после сильного ночного снегопада.

Происходящее на видео снял один из горожан и высмеял процесс. На кадрах видно, как около 10 человек в оранжевой форме дорожников чистят небольшую территорию возле остановки одними лопатами и метлами — сметают и спихивают снег на край дороги, причем «вразброд». «Можно смотреть бесконечно, тем более, что они не убирают, а гадят», — так автор ролика прокомментировал действия убирающихся.

Других интернет-пользователей также удивил способ уборки.