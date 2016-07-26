«Надеюсь, что-то осталось со школьных лет»: Родители и министр ощутили на себе сложности ЕГЭ

Сегодня Красноярский край присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Утром в школе гимназии «Универс» небольшая группа родителей выпускников и журналистов сдали пробный экзамен по русскому языку.

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Для участников специально воспроизвели все процедуры экзамена: проход через рамку металлоискателя, регистрация, заполнение бланков и так далее. Экзаменуемые ощутили на себе всю серьезность контроля, который будет госэкзамене, и увидели, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Одна из сдающих, мама выпускницы Наталья Новодворская, поделилась ощущениями перед началом экзамена:

«Только теоретически знакома с тем, как проходит экзамен, поэтому не представляю совершенно, что нас ожидает за этими дверями. Как ни странно, я волнуюсь. Хотелось бы не подвести своего ребенка, как минимум. А также испытать на себе, как это будет происходить. Постараюсь запомнить как можно больше информации, чтобы правильно настроить и успокоить ребенка. Это моя основная цель. Перед экзаменом не готовилась, надеюсь, что-то осталось со школьных лет».

Наравне родителями экзамен писала и министр образования Красноярского края Светлана Маковская:

«Весь экзамен по русскому языку обычно занимает 3,5 часа, но сегодня продлится 40 минут. Примерные задания сопоставимы с теми, которые присутствуют в КИМах школьников. Все сотрудники, которые сегодня задействованы, — это те, кто будет принимать экзамен у выпускников 2017 года. Фактически основная цель акции — это знакомство родителей, общественности и СМИ со всей процедурой проведения ЕГЭ. Дело в том, что во время настоящего госэкзамена родителям запрещено находиться в пунктах проведения экзамена, а СМИ снимать процесс. Мы замечаем, что порой за результаты ЕГЭ больше волнуются родители, чем сами выпускники. Самое главное родителям сейчас — справиться с волнением и обретенное спокойствие передать и своим детям. Поэтому сегодня проходит такая акция».

Организаторы также отметили, что несмотря на то, что родителям будут оглашены результаты их тестирования, но цели показать результат перед ними не стояло. В Красноярском крае подобный пункт сдачи экзамена была воспроизведен только в старшей школе гимназии «Универс» (Корнеева, 50).