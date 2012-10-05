Красноярцам не разрешат запускать квадрокоптеры на праздновании 9 Мая

Красноярцам не разрешат снимать шествие в честь 9 Мая при помощи квадрокоптеров, сообщили сегодня в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В полиции отметили, что сначала маршруты движения колонн и прилегающую к ним территорию на площади Революции обследуют с собаками и спецтехникой, а потом начнут запускать людей.

На всех праздничных площадках будут установлены металлоискатели и ограждения. Красноярцев заранее предупредили, что не стоит проносить с собой беспилотники.

«В последнее время на массовых мероприятиях увеличилось количество беспилотных летательных аппаратов. Важно отметить, что законодательством РФ установлен порядок относительно процедур согласования при проведении данных съемок. Гражданам, а особенно блогерам, которые активно используют этот вид видеосъемки, необходимо будет иметь соответствующее разрешение, — заявил временно исполняющий начальника участковых уполномоченных полиции МУ МВД «Красноярское» Иван Мыглан.

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Кроме этого, не стоит рассчитывать на возможность попасть к местам празднования в нетрезвом состоянии, со стеклянной тарой или с оружием и предметами, которые могут быть использованы в качестве такового. «Для минимизации затрат времени при прохождении досмотра сотрудники полиции не рекомендуют брать с собой объемные сумки, рюкзаки и иную крупногабаритную кладь», — отметили в пресс-службе.

Организацией движения на дорогах займется ГИБДД, а для оперативного реагирования на возможные происшествия на воде и на прибрежной территории Енисей будет патрулировать специальный катер городской полиции. Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» просят красноярцев и гостей города с пониманием отнестись к усилению мер безопасности, которые направлены на охрану общественного порядка и безопасность граждан.

Напомним, с 11:30 до 12:30 9 Мая в торжественном шествии на площади Революции примут участие около 2 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур, студентов военных и специализированных учебных заведений, ветеранов локальных конфликтов.

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