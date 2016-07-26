У четвертого моста в Красноярске украли крышки люков

С начала 2017 года участились факты хищения крышек люков тепловых камер на теплосетях города. Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) регулярно совершают обход объектов для предотвращения несчастных случаев.

Если в прежние годы факты кражи крышек люков были единичными, то за последние месяцы на тепловых сетях КТТК установила несколько таких случаев. Самое крупное хищение произошло на улице Дубровинского, в районе выезда на четвертый автомобильный мост — там было демонтировано сразу 16 конструкций.

Похищенные крышки — это не только материальные потери для компании (обустройство одного нового люка обходится примерно в 6 тысяч рублей), но и потенциальная опасность, отмечают в компании. Падение в открытую тепловую камеру, глубина которой может достигать 4 метров, представляет угрозу для здоровья и жизни человека. Сотрудники КТТК еженедельно проверяют состояние тепловых камер, по факту хищений направляют заявления в полицию. В случае обнаружения злоумышленников ждет уголовная ответственность. По статье 158 Уголовного кодекса, кража наказывается крупным штрафом, исправительными работами или даже лишением свободы сроком до пяти лет.

Теплоэнергетики просят красноярцев не оставаться равнодушными к подобным инцидентам, об известных случаях незаконного демонтажа крышек, а также при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер незамедлительно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу компании по телефону (391) 264-18-62, а в рабочие часы — по телефону (391) 252-44-53 или по электронной почте CigankovMV@sibgenco.ru.

Всего на более чем 900 км теплосетей КТТК расположено свыше 4 тысяч тепловых камер, каждая из которых оборудована в среднем тремя люками. С 2015 года компания за собственные средства производит и монтирует антивандальные люки. Их крышки оснащены особым креплением, которое можно открыть только с помощью специального ключа. На сегодня в Красноярске таким образом оборудовано уже более 470 объектов, в 2017 году планируется смонтировать еще свыше 250 антивандальных конструкций.