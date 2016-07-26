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У четвертого моста в Красноярске украли крышки люков
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У четвертого моста в Красноярске украли крышки люков

5 мая 10:15
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С начала 2017 года участились факты хищения крышек люков тепловых камер на теплосетях города. Специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) регулярно совершают обход объектов для предотвращения несчастных случаев.

Если в прежние годы факты кражи крышек люков были единичными, то за последние месяцы на тепловых сетях КТТК установила несколько таких случаев. Самое крупное хищение произошло на улице Дубровинского, в районе выезда на четвертый автомобильный мост — там было демонтировано сразу 16 конструкций.

Похищенные крышки — это не только материальные потери для компании (обустройство одного нового люка обходится примерно в 6 тысяч рублей), но и потенциальная опасность, отмечают в компании. Падение в открытую тепловую камеру, глубина которой может достигать 4 метров, представляет угрозу для здоровья и жизни человека. Сотрудники КТТК еженедельно проверяют состояние тепловых камер, по факту хищений направляют заявления в полицию. В случае обнаружения злоумышленников ждет уголовная ответственность. По статье 158 Уголовного кодекса, кража наказывается крупным штрафом, исправительными работами или даже лишением свободы сроком до пяти лет.

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Теплоэнергетики просят красноярцев не оставаться равнодушными к подобным инцидентам, об известных случаях незаконного демонтажа крышек, а также при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер незамедлительно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу компании по телефону (391) 264-18-62, а в рабочие часы — по телефону (391) 252-44-53 или по электронной почте CigankovMV@sibgenco.ru.

Всего на более чем 900 км теплосетей КТТК расположено свыше 4 тысяч тепловых камер, каждая из которых оборудована в среднем тремя люками. С 2015 года компания за собственные средства производит и монтирует антивандальные люки. Их крышки оснащены особым креплением, которое можно открыть только с помощью специального ключа. На сегодня в Красноярске таким образом оборудовано уже более 470 объектов, в 2017 году планируется смонтировать еще свыше 250 антивандальных конструкций.

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