Найдено тело пропавшего красноярца

На Коммунальном мосту в Красноярске нашли погибшего человека, сообщили 1 мая в краевом учреждении «Спасатель».

Сообщение в оперативную службу поступило от полиции — на опорной балке заметили тело неизвестного. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения добрались до погибшего и доставили его на берег, где передали сотрудникам полиции для опознания и дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

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Стоит отметить, что вчера появилась информация о том, что мертвым найден 32-летний мужчина, который пропал 27 апреля, а 28 апреля его машину обнаружили на парковке около Коммунального моста.

Сегодня рано утром жена пропавшего подтвердила, что найденный мертвым на мосту мужчина действительно ее муж.