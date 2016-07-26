«У нас у всех мандраж»: жильцов дома с разваливающимися стенами не собираются расселять

Жильцы дома в бывшем красноярском военном городке, где частично разрушились уже две стены, скорее всего, останутся в нем и дальше. Эксперты и чиновники, как и до недавнего обрушения, считают, что спасти 56-летнее строение можно капитальным ремонтом.

Напомним, второе обрушение стены в доме № 27 по ул. Армейская произошло вечером 3 мая. Ранее комиссия под председательством вице-мэра Игоря Титенкова отказала жильцам в расселении. После очередного ЧП на место для оценки ситуации и дальнейших перспектив выехали эксперты. При этом испуганные жители все это время в неведении оставались в своих квартирах.

Эксперты пришли к выводу, что больше всего от обрушения пострадала квартира на первом этаже. Как рассказал Newslab.ru руководитель ООО «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко, он к своему удивлению обнаружил в здании несколько «несоответствий для типовых решений», которые и привели к разрушениям. Среди отклонений: полы первого этажа уложили по грунту, элеваторный узел расположен возле квартиры, в которую попала вода, что ведет к разрушению стен.

Жители дома уверяют: на месте Сашко заявил, что в здании в настоящее время «жить опасно».

«У нас у всех мандраж. Мы, конечно же, боимся. Половина соседей не ночует дома — разъехались по знакомым и друзьям, остальным некуда уехать», — рассказала жительница дома Алёна Ежова.

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В пресс-службе департамента горхозяйства рассказали, что после праздничных выходных соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, где с учетом выводов экспертизы, скорее всего, будет рекомендовано выделить деньги из резервного фонда для ремонта дома.

Утверждается, что после ремонта дом с рассыпающими сегодня стенами может быть пригоден для жилья еще «до 30 — 35 лет».