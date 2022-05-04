«Нужно было самим ремонтировать»: чиновники обвинили жильцов опасного дома на Армейской

Чиновники до сих пор не приняли решения о судьбе дома в бывшем красноярском военном городке, где частично разрушились уже две стены. Испуганным жильцам представители мэрии предложили оставаться в своих квартирах.

Сегодня специалисты продолжают обследовать здание, а власти категорически отказываются говорить о перспективах людей до тех пор, пока не получат заключения. Об этом сегодня заявил Евгений Баршай — заместитель руководителя департамента горхозяйства Игоря Титенкова, возглавлявшего комиссию, которая ранее отказалась признавать этот дом подлежащим сносу.

Напомним, часть уже второй стены жилого дома № 27 по ул. Армейская рухнула днем 3 мая. Как оказалось, этот дом построили еще в 1961 году. Разрушаться он начал еще в прошлом году — со стены выпали кирпичи и отвалилась штукатурка. Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков обращался в прокуратуру по поводу бездействия администрации Красноярска. Специалисты мэрии сочли, что степень износа дома составляет 78 %, и межведомственная комиссия во главе с вице-мэром Титенковым отказалась признать дом аварийным и включать в план сноса.

После вчерашнего инцидента жители дома, которых там 77 человек, боятся оставаться в нем, опасаясь новых разрушений.

Замруководителя департамента по управлению жилищным фондом рассказал, что вчера вечером и сегодня на месте ЧП работали специалисты, которые все ещё прописывают своё техрешение. Заключение о том, что грозит дому в дальнейшем, должно появиться в департаменте сегодня к вечеру, после чего созданный штаб будет «прорабатывать дальнейшие шаги». Именно на основании заключения экспертов и будет решаться, что ждёт дом — снос или ремонт. Однако никаких сроков в департаменте не называют.

При этом эксперты уже заявили, что в ближайшее время в доме можно продолжать «спокойно жить» — с их слов, «сегодня-завтра» разрушения не произойдёт. Почему комиссия экспертов именно так оценила состояние дома, Баршай не уточнил и в целом отказался от подробных пояснений.

При этом он заявил, что в декабре 2016 года комиссия признала дом «аварийным», но — подлежащим капремонту, а не сносу. На вопрос журналистов, почему сразу после этого не начался ремонт, чиновник заявил, что за свое жильё должны отвечать сами собственники.

«Наверное, им нужно было собраться и начать делать ремонт. Они обязаны в силу закона ремонтировать дом сами. Они должны были собрать собрание, определить источник финансирования и провести ремонтные работы», — заявил он.

Отметим, по данным департамента, в Красноярске порядка 400 домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Более 50 «ветхих» домов, подобно дому на Армейской, имеют заключение о необходимости проведения капитального ремонта.

Титенков Игорь Петрович Первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства