В Красноярске развалилась стена дома, который мэрия не признает аварийным

В Красноярске рассыпалась стена 4-этажного ветхого дома, который городские власти отказывались считать аварийным. ЧП произошло сегодня днем в многоквартирном доме № 27 по ул. Армейская. Это уже вторая стена, которая стала разрушаться в этом доме 1961 года постройки.

Как рассказала Newslab.ru одна из жительниц, в прошлом году с торца дома начала «сыпаться» первая стена. Это подтвердилось и в ходе прокурорской проверки — специалисты нашли разрушение штукатурно-окрасочного слоя и стенового материала, зафиксировали выпадение кирпичей и трещины. А сегодня уже с другой стороны под окном первого этажа снова обрушились кирпичи и штукатурка.

Ранее межведомственная комиссия во главе с руководителем департамента горхозяйства Игорем Титенковым отказала в признании дома на Армейской, 27 аварийным.

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, еще в прошлом году он обращался в прокуратуру по поводу бездействия администрации Красноярска по признанию дома аварийным. Специалисты мэрии сочли, что степень износа дома составляет 78 %. В 2008 году в нем проводили текущий ремонт — побелку и покраску. Ремонт перекрытий, полов, крыши и фундамента делать не стали. В список аварийных и подлежащих расселению и сносу дом так и не включен.

Дом вместе с еще двумя (Краснодарская, 18 и Малиновского, 2) попал в региональную программу капремонта, но в краткосрочные планы на 2016 и 2017 годы их не внесли из-за того, что уровень оплаты взносов составил менее 80 %.

Титенков Игорь Петрович Первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства