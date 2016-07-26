Рим подарил Красноярску мощи величайших святых

6 мая в Красноярск из Рима на постоянное хранение привезут мощи девяти величайших христианских святых, сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.

Завтра в 16:30 мощи будут встречать в храме Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27). По этому случаю будет совершен молебен. Мощи пожертвованы храму и будут доступны ежедневно с 7:30 до 19:00.

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Список святых: