Рим подарил Красноярску мощи величайших святых

6 мая в Красноярск из Рима на постоянное хранение привезут мощи девяти величайших христианских святых, сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.
Завтра в 16:30 мощи будут встречать в храме Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27). По этому случаю будет совершен молебен. Мощи пожертвованы храму и будут доступны ежедневно с 7:30 до 19:00.
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Список святых:
- великомученик Георгий Победоносец (молятся на победу от врагов и в спорте);
- святитель Василий Великий (молятся в укреплении веры, монашеском служении, обращении еретиков и маловеров, в учебе, делах благотворительности и вообще во всяком занятии, считается покровителем садов и огородов, которому молятся о даровании щедрого урожая);
- святитель Иоанн Златоуст (небесный покровитель учёных, церковнослужителей, богословов, миссионеров, к его помощи прибегают при душевных недугах, в состоянии отчаяния и мыслях о самоубийстве);
- мученик Вонифатий (молятся при недуге пьянства);
- мученики Киприан и Устиния (часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами);
- преподобный Антоний Великий (ему, как основателю монашества, молятся о даровании смирения, избавления от страстей, бесовских нападений, укреплении веры и телесного здравия);
- преподобная Мария Египетская (молятся о преодолении блудной страсти, о даровании осознания своих грехов и покаянии);
- преподобный Савва Освященный (молятся о чадородии).
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