Подросток залил глаза краской избитому псу: выходили сердобольные люди

Зоозащитники ищут нового хозяина псу, которого сначала избил хозяин, а затем ребенок залил ему глаза краской. Об инциденте, который произошел в середине апреля в Сосновоборске, рассказали волонтёры общества помощи животным «Мокрый нос».

Жители дома заметили, что мальчик, предположительно, школьного возраста на глазах у взрослых и других детей залил глаза и уши собаки зеленой краской. Со слов волонтеров, после этого во двор вышла мать маленького хулигана и одобрила его поступок, объяснив это нелюбовью к собакам, которые «всё загадили». Другие жители вступились за животное и принялись промывать ему глаза.

Со двора собаку забрали волонтеры. В клинике, куда ее привезли, выяснилось, что ее сильно избивали. Со слов соседей, жестоко с животным обращался его прежний хозяин. Жильцы дома рассказали, что владелец не выгуливал собаку, а выгонял её из квартиры, но если она гадила в подъезде — бил.

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Сейчас псу по кличке Бруно, которые любит играть, ищут новых хозяев.

«Он отличный парень, спокойный, дружелюбный, очень ласковый, понимающий, а его обаяние не знает границ... Но вот проблема только одна, он очень хочет быть единственным пёсиком в доме. Ему очень сильно нужна любовь и внимание человека, чтобы полностью восстановиться от всего ужаса, который ему пришлось пережить», — рассказали волонтеры.

В полиции Newslab.ru подтвердили, что ведут проверку по этому поводу и выясняют обстоятельства случившегося. Будет принято процессуальное решение.

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