«Роснефть» рассказала о производственных результатах 2017 года

Компания «Роснефть» опубликовала отчет о производственных результатах за 1 квартал 2017 года.

В сфере разведки и добычи компания добыла 70,3 млн т.н.э. (тонн нефтяного эквивалента) углеводородов в первом квартале текущего года, или 5,79 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки. Рост среднесуточной добычи составил 11,1 % по отношению к такому же периоду прошлого года за счет приобретения активов и развития новых проектов. Среднесуточная добыча жидких углеводородов снизилась на 70 тыс. барр. / сут. по причине внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании, и неблагоприятных погодных условий. Вместе с тем, интеграция приобретенных активов и запуск новых проектов во второй половине 2016 года позволили компании увеличить на 13 % среднесуточную добычу жидких углеводородов.

За три месяца этого года компании удалось нарастить эксплуатационное бурение на 9 % до 2,3 млн м в соответствии с установленным на год целевыми показателями. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки составляет порядка 60 %. Ввод новых скважин в эксплуатацию увеличен на 23 % по сравнению с первым кварталом 2016 года с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32 %. Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1 %), «Юганскнефтегаз» (+0,7 %), «Самаранефтегаз» (+3,2 %), «Роспан» (+14,8 %), а также начало эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, добыча на котором началась в сентябре прошлого года.

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Компания продолжает активное освоение Сузунского и Восточно-Мессояхского месторождений. Накопленная добыча на Сузунском месторождении составляет 2,7 млн т (1,3 млн т за 1 квартал 2017 года). Продолжаются работы по обустройству месторождения на 1-м и 2-м пусковых комплексах УПН, нефтепроводе «Сузун-Ванкор», кустовых площадках и объектах сопутствующей инфраструктуры. Добыча на Восточно-Мессояхском месторождении составила 1,4 млн т нефти (0,7 млн т за 1 квартал 2017 года) с начала промышленной эксплуатации. В рамках опытно-промышленной разработки Юрубчено-Тохомского месторождения ВСНК добыла миллионную тонну нефти с начала разработки.

Продолжается строительство основных объектов инфраструктуры и обустройства месторождения. Компания ведет активные работы по подготовке Юрубчено-Тохомского месторождения к запуску в промышленную эксплуатацию. В первом квартале текущего года совместно с компанией Statoil начато бурение первой скважины в рамках геологоразведочных работ по изучению трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений в Самарской области. До 2020 года компании запланировали бурение еще двух горизонтальных поисковых скважин, а также проведение расширенного комплекса исследований.

В этом году компания также укрепила лидерство по добыче газа среди российских независимых производителей. Объем добычи газа составил 17,21 млрд куб. м, что на 2,9 % выше по сравнению с прошлым годом. Рост производства обусловлен вводом двух скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин в 2016 году, выходом на проектную мощность Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата «Роспана» в августе, успешным запуском трех новых скважин на Тюменской свите Ем-Еговского месторождения в 2017 году, а также ростом добычи газа на Северо-Варьеганском месторождении за счет ввода новых скважин и увеличением сдачи газа с Вань-Еганского месторождения на Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции.

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На суше компания выполнила сейсмические работы 2Д в объеме 3,5 тыс. пог. км. и сейсмические работы 3Д в объеме 4 тыс. кв. км., что превышает показатели начала 2016 года на 76 % и 26 % соответственно. В 2017 компания приступила к программе сейсморазведки в новом для себя регионе, расположенном на полуострове Таймыр. В настоящее время на участках выполняется сейсморазведка 2Д в объеме более 2,5 тыс. пог. км. Также «Роснефть» увеличивает объемы поисково-разведочного бурения в новых и традиционных регионах нефтедобычи. Завершены испытанием 24 поисково-разведочных скважины с успешностью 79 %. Открыто 8 новых месторождений и 1 залежь. 3 апреля 2017 года начато бурение скважины на Хатангском участке недр на шельфе моря Лаптевых — самой северной скважины на российском шельфе Восточной Арктики.

Что касается нефтепереработки, что ее объем начале 2017 года в РФ снизился по отношению к четвертому кварталу 2016 года на 5,9 % до 25,5 млн т. При этом, c учетом операционных показателей новых активов, в условиях улучшения конъюнктуры рынка показатель вырос на 5,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет фактической интеграции новых активов рост нефтепереработки на российских НПЗ компании составил почти 31 %, а совокупный объем переработки — 25 %. В результате оптимизации работы НПЗ компании выход светлых нефтепродуктов увеличился до 58,7 %, а глубина переработки — до 74,0 %.

В рамках реализации стратегии по расширению компетенций в области разведки и добычи углеводородов за пределами России компания приступила к геологоразведочным работам на проектах в Ираке и Бразилии, в которых выступает оператором. В апреле 2017 года «Роснефть» закрыла сделку по приобретению 100 % доли в проекте «Конданефть», в рамках которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе.

В начале года «Роснефть» и «Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация» (CNPC) подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия действующего с 2013 года контракта до конца 2023 года.