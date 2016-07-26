Известного красноярского журналиста вызвали к следователям из-за репоста

Журналисту и одному из руководителей красноярской ТВК предъявили претензии в оскорблении чувств верующих. Об этом сам Вадим Востров написал вчера, 6 мая, на своей странице в Facebook.

Он рассказал: накануне ему позвонили из следственного комитета и пригласили дать объяснения. Поводом для этого стало заявление от гражданина, который обвинил Вострова в оскорблении его чувств как верующего. Следователь, которой поступило это заявление, со слов Вострова, пояснила, что еще в 2012 году журналист перепостил «запись Артемия Лебедева», которую и сочли оскорбляющей:

«Правда, вы написали, что с ней не согласны, но гражданин всё равно оскорблен и требует завести уголовное дело, поэтому вас нужно опросить».

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Оперативно получить комментарий от представителей ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю не удалось. Известно, что представитель телекомпании сам на встречу с правоохранителями не поехал, отправив туда своего юриста.

Утверждается, что в конце разговора следователь предложила устроить перекрестный опрос, на котором должны, по ее мнению, присутствовать оба мужчины — как журналист, который, к слову, в этом посте также называет себя православным человеком, так и оскорбленный заявитель, чтобы прояснить все вопросы.