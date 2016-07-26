Первых за 50 лет благородных оленей выпустили на волю под Красноярском (видео)

В Балахтинском районе на волю отпустили выращенных в неволе маралов, сообщили 7 мая в эфире телекомпании «Вести-Красноярск»

Это событие специалисты называют первым за 50 лет во всей стране — численность этих животных уже несколько десятилетий снижается. Причина в браконьерах, которые обзавелись в последние годы новой техникой, позволяющей догонять и убивать маралов (благородных оленей) в их естественной среде обитания. Браконьеры добывают оленей не только на мясо, но и для того, чтобы получить панты и кровь, использующиеся в медицине.

«Пришла такая современная техника, что их просто истребили. Снегоходы, квадроциклы, нарезное оружие. Мы решили выйти на правительство Красноярского края по организации здесь заказника», — рассказал глава Балахитнского района Николай Юртаев.

Освобожденных маралов продолжат охранять, потому что жить они будут на территории заказника. Планируется, что молодых особей будут выпускать на волю каждый год. Причем делать это намерены не только в Балахтинском районе — животных будут распространять и по другим территориям края.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии края Владимир Званцев отметил: этот способ позволит восстановить утраченное поголовье за 3-5 лет, а при других методах потребовалось бы не менее 15 лет.