«Контролировать невозможно»: МЧС обвинило местных жителей в намеренных поджогах

Красноярские пожарные заявили, что почти все пожары в окрестностях населенных пунктов края, которые угрожали жилью, были устроены намеренно. Об этом представители ведомства рассказали, комментируя серьезные пожары, случившиеся вчера в нескольких районах края, где огонь уже подбирался к жилью.

Напомним, накануне для тушения пожаров в Шарыповском и Рыбинском районах пришлось задействовать авиацию. По озвученным сегодня данным, в поселке Большие ключи Рыбинского района сгорело 2 жилых дома, в которых проживало 4 человека, в деревне Михайловка этого же района огонь уничтожил 2 дачных дома. В Шарыповском районе деревня Александровка лишилась 3 нежилых строений, а в населенном пункте Березовский сгорели два нежилых дома и один жилой, в котором проживали 3 человека.

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Самый большой ущерб причинен деревне Белогорка в Манском районе: пожилой фермер решил выжечь поле и сжег 7 жилых домов, оставив без крова 11 человек, в том числе 1 ребенка, и уничтожив еще три дачи. Жертв и пострадавших среди людей удалось избежать.

«В Манском районе виновник решил не утруждать себя уборкой, поджег сухую траву, надеясь, что этот пал лично для него станет контролируемым. Но в сухую ветреную погоду удержать под контролем эту ситуацию невозможно, и результат виден. Сейчас с ним ведутся следственные действия. Какое наказание будет принято — решит суд. Максимально статья предусматривает 1 год лишения свободы», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.

Причем, как он отметил, почти все пожары, которые перешли на строения, были устроены специально.

«Пожары начались не около дороги, где можно было бы предположить случайное возгорание, например от сигареты. Мы специально проходили, смотрели, где очаг по одному из пожаров — в 800 метрах от дороги, на поле. То есть, получается, человек специально туда ушел, поджег, а потом даже не проследил. Дома прилегают к полю, но они не опаханы, хотя трактор тут же стоит. Соседи жгут траву на своем участке, но это никого не интересует. А замечают что пожар подобрался к ним только тогда, когда уже постройки занялись», — посетовал представитель ведомства.

В целом по краю по итогам вчерашнего дня было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, наложено 7 штрафов, возбуждено 124 административных расследования и в 191 случае материалы собраны для принятия процессуального решения. Цифры, по словам заместителя начальника управления, примерно одинаковы каждый день.

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Сейчас для предотвращения подобных случаев в центральных, восточных и западных районах края в готовность приведены все пожарные как краевого, так и федерального подчинения, а также добровольцы — всего более 1,5 тыс. человек. К тушению палов травы будут привлекаться не только пожарные автомобили, но и сельскохозяйственная техника, поливочные машины. На праздниках ожидается увеличение количества пожаров, потому что люди поедут на дачи и будут приводить участки в порядок к сезону. В это время будет увеличено контролирующих групп, в состав которых включат, кроме сотрудников пожарной охраны, полицейских и представителей администраций.

Кроме этого, представители МЧС просят самих жителей тоже не оставаться в стороне. Всех, кто замечает начавшийся пал травы, просят сразу сообщать по телефону 112, а также начинать действовать самостоятельно, не дожидаясь приезда пожарных.

Если это дачный поселок, можно использовать воду из бочек, из систем водоснабжения, останавливать распространение огня при помощи лопат и прочего инвентаря. На открытой местности кромку пожара можно попробовать сбить ветками, затоптать ногами.