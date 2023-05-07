Очередная деревня полыхает под Красноярском

В Большемуртинском районе горит несколько домов, сообщили 7 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар, по данным спасателей, начался около 12:05 в деревне Муратово Большемуртинского района. Огонь охватил площадь 200 кв. метров, распространившись сперва как минимум на 4 жилых дома и надворные постройки. Известно, что погибших и пострадавших нет. Для координации работы на место отправился сам начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

Спустя 2 часа пожар продолжает распространяться, сейчас его площадь составляет 4000 кв. метров, горят 8 строений. Для его тушения готовится самолет Ил-76 работают 44 человека и 14 единиц техники. В поселке Большая Мурта уже готовы принять погорельцев — для них подготовили 500 мест. Причину пожара специалисты смогут установить лишь после окончания тушения.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю пояснили, что полицейские обеспечивают безопасность на месте пожара, уже приступила к работе оперативно-следственная группа. «Сотрудники подразделений по вопросам миграции в оперативном режиме осуществят прием заявлений о восстановлении утраченных документов жильцами сгоревших домов. Граждане, утратившие паспорта в результате пожара освобождаются от уплаты государственной пошлины», — пояснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Красноярском крае 27 апреля из-за пала сухой травы сгорели дома и дачи в четырех районах края. По одному из пожаров возбуждено уголовное дело. Отстоять от огня удалось 150 населенных пунктов. Как и сегодня, в тот день обещали сильный ветер.