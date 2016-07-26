В Красноярске ветер бил стекла и разбрасывал утеплитель

Красноярцы делятся фотографиями последствий штормового ветра. Фото различных мелких разрушений 7 мая с утра появляются в социальных сетях.

Напомним, вчера синоптики пообещали красноярцам штормовой ветер с порывами до 27 м/сек. Сегодня утром на ул. Красномосковская, 34, ветром с верхнего этажа дома сбросило стеклоблок. Пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль — пробило лобовое стекло, салон засыпало стеклами. Водитель сообщил, что вызвал сотрудников полиции, чтобы попытаться привлечь к ответственности коммунальные службы.

Жители ул. Волгоградской также рассказали о последствиях сильного ветра — во дворе одного из домов упало дерево. Судя по снимкам, надломили его раньше, но от ветра дерево развалилось на две части, одна из которых упала на стену дома, а вторая — в сторону парковки. Еще один житель краевого центра поделился сообщением, что на ул. Молокова, около торгового центра, ветер разбросал утеплитель с крыши.

Недовольны ветром и пожарные — он существенно осложнил тушение нескольких крупных пожаров, возникших на территории края.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют на завтра почти такой же сильный ветер — порывы его будут достигать 22 м/сек. Днем будет тепло — +17 ... +19 °С, ночью всего +6 ... +8 °С. Днем может пойти небольшой дождь, а ночью — без осадков.