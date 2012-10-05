«Какой ты крутой!»: красноярский школьник изумил жюри конкурса на НТВ (видео)

Красноярский школьник восхитил жюри вокального конкурса, но это не помогло ему пройти в следующий этап.

В субботу, 29 апреля, в Москве прошел очередной тур конкурса «Ты супер», который проводит телекомпания НТВ и в котором участники боролись за право выйти в полуфинал. Один из конкурсантов представлял Красноярск — это 11-летний Кирилл Скоков.

«Кирилл живет под опекой бабушки. Поет с ранних лет: вокальный талант в нем разглядели еще воспитатели детского сада, но углубленно заниматься пением не было возможности. Сейчас Кирилл второй год учится вокалу в творческом объединении, часто выступает как сольно, так и с ансамблем на городских и краевых мероприятиях. Ему нравится и классическая музыка, и эстрада. Мечтает дальше совершенствоваться как певец, а еще стать видеоблогером и... завести маленькую собачку», — так представили мальчика на сайте конкурса.

В феврале он покорил жюри исполнением песни Jamaica из репертуара Робертино Лорети, а в этот раз на шоу школьник выступил с популярной песней артиста Naughty Boy «La la la». Мальчик снова собрал все голоса членов жюри. Они отметили, что Кирилл выбрал сложную песню, но справился с ней достойно.

«Какой ты крутой. Перед нами взрослый мужчина, выбрал взрослую песню. И спел ее по-взрослому! Ты взрослый артист», — прокомментировала певица Ёлка выступление красноярца.

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«Эта песня имеет несколько таких хуков — моментов, которые цепляют. И эти хуки — они прям в твоем голосе идеальны. Они настолько естественны и непринужденно получаются. Чем дальше ты выступал, тем больше ты показывал. Спасибо этой песне и спасибо тебе», — похвалил Кирилла Стас Пьеха.

Все зрители и члены жюри, однако, отметили, что мальчик был очень напряжен. Не исключено, что именно этот факт сыграл против него, и во время подведения итогов Кирилл Скоков не смог пройти в полуфинал. Четверых (из девяти) участников, продолжающих борьбу, назвали судьи, и юного красноярца не оказалось среди них.