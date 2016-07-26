В Красноярске отреставрировали портрет 1840 года

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова представил отреставрированную картину неизвестного художника «Портрет Павла Евгеньевича Головина».

Картина поступила в музей в 1983 году из Республиканского центра художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства (Росизопропаганда). При поступлении она была в неудовлетворительном состоянии, из-за отсутствия подрамника длительное время хранилась в папке. В 2012 году реставрационный совет красноярского художественного музея принял решение отреставрировать эту картину в ходе стажировки художника-реставратора музея Дмитрия Ильина под руководством заведующей отделом станковой масляной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации (Москва), художника-реставратора 1 категории Марии Чураковой.

В ходе реставрации был укреплен грунт и красочный слой, склеены прорывы и восполнены утраты холста, устранены деформации основы, удалены поверхностные загрязнения, картина натянута на подрамник, удалены непрофессиональные реставрационные тонировки, регенерирован и утоньшен покрывной лак, затонированы реставрационный грунт и утраты красочного слоя, картина покрыта реставрационным лаком.

Портрет был написан неизвестным художником в 1840 году в период, когда Павел Головин служил в Кавказском саперном батальоне. Чинам Кавказского саперного батальона было установлено иметь шифровку на погонах и эполетах «К.С.», что отражено на портрете. А две звездочки на эполетах соответствуют званию подпоручика.

Посмотреть отреставрированную картину можно в Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова (Парижской коммуны, 20). Справки по телефону (391) 212-22-50.