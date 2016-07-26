«Театральный фургончик» появился у красноярского Театра кукол

Красноярский театр кукол запустил передвижной культурно-просветительский проект. «Театральный фургончик» оснащен мини-сценой, свето-звуковым оборудованием и откидными стульями. Вызвать его в собственный двор, парк, сквер, детский сад или центр раннего развития теперь может каждый. Основная цель фургончика — создание камерной театральной атмосферы для показа коротких представлений на отдаленных территориях края.

Первыми зрителями стали посетители парка «Роев ручей». В ближайшее время Театральный фургончик отправится на гастроли в Шарыпово, где в рамках краевого проекта «Культурная столица края» представит зрителям премьерный эко-спектакль «Сказка старого дерева» и театральный мастер-класс. Постановка спектакля приурочена к объявленному в России Году экологии. Спектакль рассказывает о насекомых, которые живут в старом дереве или рядом с ним. Отважные гусеницы защищают свой дом от опасного вредителя (5+). Продолжительность спектакля 15 минут.

Заявки на приезд Театрального фургончика принимаются по телефону 211-31-29.