Выставка о разнице между Ъ и Ь открылась в Красноярске

В Красноярске открылась выставка «Ы» Александра Сурикова. Она объединяет два дополняющих друг друга проекта «ЪЬ» и «Флаги».

По словам организаторов, «Ъ» и «Ь» — две «немые» буквы, которые можно только читать и невозможно произнести. Их графическое начертание схоже, но отличается одной небольшой деталью. Она определяет их различие и меняет смысл. Проект «ЪЬ» состоит из 16 парных объектов, каждый из которых представляет собой взгляд на определенную вещь с разных углов зрения. Различие лишь в «небольшой детали», эта деталь меняет смыслы, а истина находится между смыслов. Проект «ЪЬ» — пример восприятия объекта исследования двойственной природы минималистичными средствами визуального искусства.

Председатель красноярского подразделения «Союза художников России» Сергей Ануфриев на открытии выставки сказал:

«Это звук, который позволяет выразить огромное количество эмоций и чувств. В первую очередь, это звук радости, счастья. Можно не читать названия, все понятно и так — в этом сила творчества Александра Сурикова. Он показывает нам другой мир, который многим из нас неведом».

Проект «Флаги» представляет собой схематическое изображение конфликта путем соединения двух флагов государств, противостоящих в конкретном историческом отрезке времени.

Выставку можно увидеть в Доме художника (Мира, 56) до 31 мая.