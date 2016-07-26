На выставке в Красноярске показали картины о судьбе детей Донбасса

В Доме художника открылась персональная выставка художника Игоря Башмакова к 55-летию художника. Он работает в стиле русского реалистического искусства. Художника интересует психологическое состояние и переживания людей, попадающих в сложные исторические ситуации, где они должны принять единственно правильное решение.

Художник исследует тему войны, показывая на своих работах ее повседневную сторону. Серия произведений «Во Славу Отечества» рассказывает о войне, о ветеранах Великой Отечественной войны и наших современниках. По словам организаторов выставки, это возможность помочь молодому поколению дать объективную историческую оценку современным военным событиям и выразить свою благодарность защитникам Отечества, рисковавшим своими жизнями в непростое для страны время: «90-е годы, события на Кавказе, теракт на Дубровке явились мощным толчком для начала длительной и сложной работы над серий графических работ о защитниках Отечества. Этой темой Игорь Владимирович занимается долгие годы, она является главной в жизни художника и в настоящее время».

На выставке представлены новые работы художника. Он реагирует на события в стране и на то, что непосредственно с ней связано в своих графических листах. На работах можно увидеть сюжеты последних военных действий, например, события в Донбассе.

Выставка продлится до 29 мая в Доме художника (Мира, 56).