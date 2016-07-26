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В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 32 тысячи красноярцев
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В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 32 тысячи красноярцев

9 мая 17:55
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В Красноярске состоялось шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонна жителей города с портретами родных — участников войны прошла по центральной улице города — проспекту Мира от площади Революции до площади Мира, где состоялся праздничный концерт.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в колонне Всероссийской акции «Бессмертный полк» в Красноярске прошествовали 32 тысячи жителей краевого центра, это на 11 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

«Бессмертный полк» прошел по проспекту Мира в Красноярске
«Бессмертный полк» в Красноярске
Участники акции «Бессмертный полк»
Участники акции «Бессмертный полк»
Участники акции «Бессмертный полк»

Губернатор Виктор Толоконский вместе c женой и внуком пронес портрет своего отца — старшего лейтенанта Александра Яковлевича Толоконского. «Именно так мы сохраняем жизнь наших воинов-победителей, наших родных, — отметил глава края. — Вот портрет отца надо мной. Это означает, что он идет рядом с нами. Идет его сын с женой, его правнук. Мы из разных поколений, но мы вместе, и это навсегда».

Пожилым людям, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в шествии, помогали активисты программы «Волонтеры Победы». Молодые люди несли в колонне портреты погибших на войне, чтобы потом вернуть штендеры с фотографиями родным.

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Отметим, главная задача «Бессмертного полка» — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну. К акции присоединились и другие города края.

На площади Мира студенческие коллективы представили хореографические и вокальные номера на военную тематику. Кроме того, работали локации от красноярских молодежных объединений — площадки реконструкторов, юнармейцев, передвижной музей поисковиков.

Всего же в праздновании на территории края приняли участие свыше 200 тысяч человек. Безопасность участников обеспечивали полицейские. Все мероприятия прошли без происшествий.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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