Ребенок погиб под завалом в обрушившемся из-за водонагревателя доме

В результате обрушения межкомнатной стены и части потолочного перекрытия в жилом доме в Хакасии погиб ребенок. В настоящее время спасатели разбирают завалы, людей под ними уже нет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, ЧП произошло около полуночи 9 мая на станции Аскиз — на втором этаже двухэтажного 10-квартирного жилого дома обрушилась межкомнатная несущая стена и часть потолочного перекрытия на площади около 12 кв. м. На момент обрушения в квартире находились 7 человек. Под завалом погиб 4-летний ребенок, также есть травмированные.
В пресс-службе правительства рассказали, что кирпичный жилой дом построили в 1950 году. По предварительным данным, обрушение произошло из-за разрыва электрического водонагревателя.
Из дома эвакуировали 42 человека, включая 14 детей. Сегодня утром на место ЧП экстренно выехал глава Хакасии Виктор Зимин — он проведет совещание и примет решение по оказанию помощи пострадавшим от обрушения.
«Подготовлен пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы. На месте проводятся работы по разбору завала. Также запланировано заседание районной комиссии по ЧС по оказанию помощи жильцам и оценке дома к дальнейшей эксплуатации», — добавили в пресс-службе.