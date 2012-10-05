Ребенок погиб под завалом в обрушившемся из-за водонагревателя доме

В результате обрушения межкомнатной стены и части потолочного перекрытия в жилом доме в Хакасии погиб ребенок. В настоящее время спасатели разбирают завалы, людей под ними уже нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, ЧП произошло около полуночи 9 мая на станции Аскиз — на втором этаже двухэтажного 10-квартирного жилого дома обрушилась межкомнатная несущая стена и часть потолочного перекрытия на площади около 12 кв. м. На момент обрушения в квартире находились 7 человек. Под завалом погиб 4-летний ребенок, также есть травмированные.

В пресс-службе правительства рассказали, что кирпичный жилой дом построили в 1950 году. По предварительным данным, обрушение произошло из-за разрыва электрического водонагревателя.

Из дома эвакуировали 42 человека, включая 14 детей. Сегодня утром на место ЧП экстренно выехал глава Хакасии Виктор Зимин — он проведет совещание и примет решение по оказанию помощи пострадавшим от обрушения.