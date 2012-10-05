Шестерых детей из пострадавшей от взрыва бойлера семьи возьмут под особую опеку

Власти Хакасии пообещали помочь многодетной семье, потерявшей ребенка в результате обрушения дома. Как оказалось, в семье воспитывается еще 6 детей.

Напомним, ЧП произошло около полуночи 9 мая на станции Аскиз — на втором этаже двухэтажного 10-квартирного жилого дома в результате взрыва электробойлера обрушилась межкомнатная несущая стена и часть потолочного перекрытия. В квартире находились 7 человек. По уточненным данным, под завалом погиб 3-летний ребенок — травмы он получил во время взрыва. Еще двое членов семьи получили незначительные ушибы, их осмотрели медики, но госпитализация не потребовалась.

По одной из версий специалистов МЧС и Ростехнадзора, причиной взрыва могли стать конструктивные изменения оборудования электроводонагревателя и нарушений правил эксплуатации.

Губернатор Хакасии Виктор Зимин поручил принять все меры по оказанию помощи пострадавшей семье и уделить особое внимание детям, которых осталось шестеро. Семье должны оказать медицинскую и психологическую помощь, социальное сопровождение, решить вопрос с временным расселением, помочь в организации похорон.

«Глава республики подчеркнул, что сейчас главное — взять под особую опеку детей, создать условия, чтобы они почувствовали заботу и внимание. Не просто обуть, одеть, накормить, но и оказать психологическую поддержку, чтобы школьники смогли продолжить учебный процесс. Социальному блоку поручено решить вопрос с их временным размещением», — пояснили в правительстве.

Предварительно установлено, что дом находится в удовлетворительном состоянии — соседние квартиры не пострадали. В течение двух недель там либо проведут ремонт либо решат вопрос о предоставлении людям другого жилья.

Также Зимин поручил провести ревизию систем водоснабжения, к которой подключены бойлеры.