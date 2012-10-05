Красноярские железнодорожники высадят кедровый лес

Рекордное количество саженцев — 50 тысяч молодых кедров — высадят красноярские железнодорожники в окрестностях поселка Горный в Ачинском районе края, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В масштабном экологическом мероприятии, которое продлится два дня, примут участие более 200 сотрудников Красноярской магистрали. Чтобы молодые деревья легко прижились, железнодорожники пройдут инструктаж по высадке хвойных насаждений. Под кедровый лес специалистами лесного хозяйства уже подготовлено 20 гектаров земли.

«Холдинг РЖД — постоянный участник всероссийских экопроектов в Красноярском крае и Хакасии, и инициатор собственных экологических акций. В прошлом году в рамках акции „Зелёный миллион“ наши сотрудники уже высадили 42 тысячи саженцев кедра в Ачинском районе. В поселке Аскиз (Республика Хакасия) ко Дню железнодорожника обустроили экопарк, в котором теперь растёт 1500 сосен. Один из наших новых просветительских проектов, запланированный на летние месяцы — „Зеленая электричка“», — рассказал начальник Центра охраны окружающей среды Красноярской железной дороги Виктор Макушин.

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Он добавил, что Ачинский район выбран для посадки хвойного леса неслучайно — его климат наиболее благоприятен для успешного произрастания таких древесных пород, как сосна, лиственница, ель, пихта и кедр. Жители поселка Горный смогут гулять по молодому кедровому лесу, посаженному красноярскими железнодорожниками, уже через 10-15 лет, отметили в пресс-сужбе.

Отметим, что в 2017 году, который объявлен в России Годом экологии, по всей стране планируется восстановить 800 гектаров леса.