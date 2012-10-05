Водитель иномарки сбил женщину на «зебре» (видео)

В красноярском микрорайоне Северный водитель иномарки сбил женщину на «зебре», тяжесть полученных ею травм ещё не установлена.

ДТП произошло сегодня в четвёртом часу дня на одном из нерегулируемым пешеходных переходов по ул. Водопьянова. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что пострадавшим пешеходом оказалась 40-летняя женщинам, а сбившим ее автомобилем Ford управлял мужчина. Он ехал в направлении ул. 9 Мая в крайнем левом ряду и не уступил дорогу пешему участнику движения.

С женщиной работают медики, которые решат, требуется ли ей госпитализация. А полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, в том числе проверяют автомобилиста на состояние опьянения.

Обсуждая инцидент, интернет- пользователи отметили, что пешеходные переходы на этой улице всегда были достаточно опасными.