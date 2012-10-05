Отлов бродячих собак в Красноярске станет гуманнее

В Красноярске снова изменили ряд требований к порядку отлова и содержания безнадзорных животных.

Напомним, регламент был принял еще в начал 2016 года. За это время по настоянию общественников и надзорных органов в него не раз вносили изменения. В частности, запретили усыплять не заразных для человека собак и кошек. Добавим, что в этом году контракт на отлов животных выиграла общественная организация «Белка и Стрелка», зарегистрированная в Заозерном.

Теперь от подрядчика будут требовать, чтобы пункт передержки животных обязательно находился на территории Красноярска, а само помещение кварцевали три раза в день по 20 минут.

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Горожан теперь будут информировать об отлове собак по конкретному адресу как минимум за три дня через сайт подрядчика. Там же должна содержаться информация об отловленных животных (в том числе фотографии) и места их содержания.

Уточнен раздел об умерщвлении бездомных животных: «Выбранный метод должен начинаться с погружения в наркоз препаратами, разрешенными ветеринарией. Эвтаназия запрещается в бодрствующем состоянии животного», — говорится в документе.