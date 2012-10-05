«Водителю стало плохо?»: машина такси попала в аварию на встречной

В красноярском Студгородке в результате столкновения двух машин пострадал человек. Об аварии на ул. Академика Киренского в социальных сетях сообщили очевидцы. С их слов, водителю «Ниссана» с символикой фирмы такси стало плохо и он якобы резко повернул налево, на встречную полосу, где в это время Lada Priora шла на обгон.

В ГИБДД информацию об ухудшении самочувствия водителя иномарки не подтвердили, но и не опровергли. По предварительной информации полицейских, это водитель отечественной машины не соблюдал дистанцию и при обгоне в районе дома № 2ж столкнулся с автомобилем марки Nissan Almera. В результате столкновения 47-летний водитель иномарки получил травмы, его доставили в больницу.

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В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. Обсуждая его, одни интернет-пользователи посочувствовали водителю иномарки, другие — осудили его за то, что он продолжил ехать и не остановился, третьи — отшутились про конкуренцию таксистов.